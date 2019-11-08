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Muratdağı Termal Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kurulumu tamamlanmak üzere olan Teleski Sistemi hakkında belediye personeline Teleski Tesisi Operasyon eğitimleri verilerek, tesis kullanımları hakkında bilgi verildi.

08.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:45 Muratdağı Termal Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor
Kütahya'nın İlçesinde Muratdağı Kayak Merkezi'nde kurulumu tamamlanmak üzere olan Teleski Sistemi hakkında belediye personeline Teleski Tesisi Operasyon eğitimleri verilerek, tesis kullanımları hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda Gediz Belediyesi Personeline ve Kayak-Kızak Federasyonu Temsilcilerine Training Certificate (Eğitim Sertifikası) verildi.

Eğitim sonunda Tesis Amiri, Operatör ve Operatör Yardımcısı gibi sertifikaları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gençlik ve Bakanlığı Uzmanı Hasan Sağlam, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Kayak İl Temsilcisi Ayhan Keskin, Yabancı Eğitmenler ve Kontrolörler eşliğinde eğitime katılan personellere sertifikaları takdim edildi.

Murat Dağı'nın, Türkiye'nin 22. kayak merkezi olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kurulumu tamamlanmak üzere olan Teleski Sistemi hakkında Gediz Belediyesi personelimizin Teleski Tesisi Operasyon eğitimleri tamamlandı. Ege'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Murat dağı Termal Turizm Merkezimiz ve personelimiz yeni sezona tüm hızıyla hazırlanıyor" dedi.

Kayak merkezindeki tesislerin niteliğinin ve kalitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Akçadurak; "Burada, bu güzel doğa şartlarında, çam ormanlarının içeresinde cazibe merkezi olan kayak merkezimizde ziyaretçi ve yabancı turist sayısını artırmayı da bu şekilde başarmış olacağız. Diğer kayak merkezlerinde olmayan birçok avantaja sahip olan Murat dağımız yapılan yatırımlarla bölgemizin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Murat dağı Termal Kayak Merkezi için desteklerini esirgemeyen ve bugünlere gelmesini sağlayan herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" ifadesini kullandı. - KÜTAHYA

Kayak Merkezi, Termal, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

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