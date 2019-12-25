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Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti

EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

25.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:59 Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti

EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan 'nın ilçesindeki, Muratdağı Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı, son ağışla birlikte 50 santimetreyi geçti. Yağışla birlikte bölge kış sporları ve turizmi açısından cazibe merkezi haline geldi. Kar yağışının devam ettiği Muratdağı Termal Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalar ve beklenen kar yağışlarının ardından merkezimiz kayak yapmaya tamamen elverişli hale gelmektedir. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Muratdağı'nın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su, hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen bütün vatandaşlarımızı ağırlamak için bekliyoruz" dedi.



Kütahya, Termal, Gediz, Güncel

Kaynak: DHA

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