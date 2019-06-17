Murathan Mungan Selçuklu sanatseverlerle buluştu

4. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin onur konuğu olan Yazar, Şair Murathan Mungan Selçuk Efes Kent Belleği'nde Selçuk ve çevre ilçelerden gelen sanatseverlerle buluştu. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın usta yazar ve şairi Murathan Mungan'ı Selçuk'ta ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yazdığı birçok eserle bizlere yeni pencereler açan Murathan Mungan'ı Selçuk'ta ağırlamak bizim için inanılmaz keyifliydi" dedi.

SANATÇI HAYKO CEPKİN'DE KATILDI

Oldukça yoğun katılım gösterilen4. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin onur konuğu Murathan Mungan'ın keyifli söyleşisine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başta olmak üzere; kısa bir süre önce belediye meclis üyeleri tarafından Selçuk Belediyesifahri hemşeriliğine seçilenSanatçı Hayko Cepkin ile çok sayıda sanatsever katıldı.

İLK OLARAK KARİYER HAYATINI ANLATTI

Keyifli geçen söyleşide ilk olarak kariyer hayatını anlatan Murathan Mungan, yazma süreci kitapları ve sanatla olan ilişkisi hakkında sanatseverler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sanat hayatını "adama" olarak nitelendiren Mungan; "Sanat öyle bir şey ki; sizden hayatınızı istiyor ve bunun karşılığında en ufak bir garanti vermiyor. İnsanın bu süreçte kendine inanması, kendini işine vermesi, kendini tazelemesi, eğitmesi, kendini yetiştirmesi gerekir" dedi.

Sanat ile olan ilişkisini bitmeyen bir koşu olarak nitelendiren Mungan, söyleşinin önemli bir kısmını sanatseverlerin sorularına ayırdı. Sanatın hayat kurmak ve bir o kadar da hayal kurmak olduğuna vurgu yapan Murathan Mungan söyleşide yazdığı eserler hakkında da bilgi verdi. Sanatçının sadece kendisiyle yarışması gerektiğine dikkat çeken yazar Murathan Mungan; "Ben oyuncu yazarım. Tıpkı bazı oyuncuların farklı rollerde oynaması gibi. Ben şiirlerimi, öykülerimi yazarken hep farklı kostümler giyiniyorum. Bu da beni her zaman daha iyi olmaya, daha farklı olmaya yönlendiriyor" diye konuştu.

SELÇUK'TA GÖRDÜK Kİ, EDEBİYATA DÜŞKÜN BİR KİTLE VAR

Murathan Mungan'ı Selçuk'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Selçuk'ta fark ettim ki edebiyata düşkün bir kitle var. Bu kitle Selçuk'ta çok güzel bir sinerji yarattı. Bir Selçuklu olarak bunun gururunu yaşıyorum. Yazdığı birçok eserle bizlere yeni pencereler açan Murathan Mungan'ı Selçuk'ta ağırlamak bizim için inanılmaz keyifliydi" dedi.

Keyifli söyleşinin sonunda Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en üretken yazarlarından Murathan Mungan, kitaplarını okurları için imzaladı.