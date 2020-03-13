Muratlı'da 2 kişinin yaralanmasına ilişkin olayda 1 gözaltı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin evinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
13.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:52
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin evinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri daha önce Muradiye Mahallesi'nde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma kapsamında Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli T.K'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan T.K. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri daha önce Muradiye Mahallesi'nde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma kapsamında Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli T.K'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan T.K. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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