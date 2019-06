Muratlı'da, Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık talihlisi merak konusu

SÜPER Loto'nun 22 milyon 527 bin 637 lira 15 kuruş büyük ikramiyesinin oynandığı Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde, paranın kime çıktığı merak ediliyor. İkramiye kuponunun oynandığı bayinin çalışanı Hakan Çamur, paranın ihtiyaç sahibi birine çıkmasını istediğini belirterek, "Büyük ikramiye bayiimizinden çıktı. Çok mutluyuz. İnşallah ihtiyaç sahibidir. Küçük ilçede şu an gündem milyonerin kim olduğu. Biz buradayız" dedi.Süper Loto'nun dün gece yapılan çekilişinde 14,18, 20, 38, 41, 50 numaraların yer aldığı kupon, 22 milyon 527 bin 637 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyenin kuponu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bayiden yatırılmasının ortaya çıkmasıyla ilçede, paranın kime çıktığı büyük merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin oynandığı bayinin çalışanı Hakan Çamur, "Büyük ikramiye bizim bayiimizden çıkmıştır. Şanslı kişi daha gelmedi. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Biz şans dağıtmaya devam edeceğiz. İkramiyenin çıktığının duyulmasının ardından gerek sosyal medya, gerekse dükkana gelip bizzat bize kime çıktığını soran çok oluyor. Muratlı'da bir sürü efsaneler dönüyor. Bir Roman vatandaşa çıktığı söyleniyor. 21 yaşında olduğu ve adı soyadına kadar her şeyi söylüyorlar ama öyle bir şahıs yok ortada. Öyle bir şahıs burada yaşamıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşa çıkmıştır. Biz buradayız, inşallah bizi unutmaz. Bir beklentimiz yok. İyi günlerde kullansın parasını. Ama bize de ufak bir şey olursa memnun oluruz" diye konuştu.'MURATLI'YA YATIRIM YAPSIN'Muratlı ilçesinde çay bahçesi işleten Mustafa Kır , talihlinin parayı ilçede kullanmasının Muratlı için büyük bir şans olacağını belirterek,"Büyük ikramiyenin Muratlı'ya çıktığını öğrendik. İnşallah Muratlımız için hayırlı olur. Parayı Muratlı'da kullanır. Burası küçük bir yer, Muratlı'ya can ve hayat verir. Kime çıktığını merak etmiyorum. Bana çıkmadığı sürece merak etmiyorum. Ama bu kadar büyük para burayı canlandırır. Büyük işler yapabilir" dedi.İlçede sabah erken saatlerde milyoner heyecanı yaşandığını ve milyonerden sokak hayvanları için bir şeyler yapmasını isteyen kuaför Şebnem Güday, "Muratlı küçük bir ilçe. Gerçekten büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyoruz. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır.Bir de ondan tek istediğim bir şey var. Lütfen sokak hayvanlarını unutmasın" diye konuştu.





