Haberler » Spor » Muratlı futbol camiasına müjde! - Spor

Muratlı futbol camiasına müjde!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Atatürk Stadyumu'nda ara verilen tadilat ve yenileme çalışmaları yeniden başladı.

22.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:21Muratlı futbol camiasına müjde!
'ın ilçesinde Atatürk Stadyumu'nda ara verilen tadilat ve yenileme çalışmaları yeniden başladı.

2019-2020 futbol sezonu başlamasına rağmen bir türlü eksiklikleri giderilmeyen Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Stadyumu standartlara uygun olmadığından ilçedeki futbol kulüpleri de maçlarını sahasında oynayamıyordu. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan saha onarım ihalesi kapsamında geçtiğimiz ay yer teslimi yapılan yüklenici firma, halı değişim ve tamirat işlemine başladı. 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına rağmen stadyumun bir türlü onarılmadığından yakınan spor kulüpleri yöneticilerinin de yüzü güldü.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli ise, çalışmaların en kısa sürede bitmesi için takibini yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan saha zeminini yumuşatmak için son çalışma olarak ilave edilen çimlerin üzerine kum ve gronül serpiştirilmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:27 Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!
09:27 Yönetim köşeye sıkıştı! Fatih Terim...
09:24 Basketbol: Haftanın programı
09:17 Muratlı futbol camiasına müjde!
09:05 Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi
00:51 İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!
22:34 Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
21:43 Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
21:27 Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
21:19 Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, aday olmayacağını açıkladı
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:28:38