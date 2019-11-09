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Muratlı Kaymakamı'ndan 10 Kasım mesajı

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

09.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:23Muratlı Kaymakamı'ndan 10 Kasım mesajı
'ın Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Demirayak mesajında; "Türk İstiklal Mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81.yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, Cumhuriyetimizin ilke ve prensiplerine sahip çıkma kararlılığımızı da yenilediğimiz gündür. Ömrünü milletinin selameti ve bekasına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, yükseltmek ve geliştirmek en önemli görevimizdir. Gelecek nesillerimizin Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkması inancıyla vefatının 81. yıldönümünde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Kaymakam Demirayak tüm ilçe sakinlerini anma günü programına davet etti. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, 10 Kasım, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

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