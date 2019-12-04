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Muratpaşa Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını yaptı

Muratpaşa Belediye Meclisi'nde 2019 yılının son toplantısı gerçekleştirildi.

04.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:22Muratpaşa Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını yaptı
Belediye Meclisi'nde 2019 yılının son toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yönetimindeki toplantıda, önergelerle birlikte 28 madde görüşüldü.
Meclisin aralık ayı olağan toplantısında, oy birliği ile Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne (ANTAB) üye olunması kararı alındı.
ANTAB'da, belediyeyi Gürsel Güler, Canan Keleş ve Kamil Korkmaz temsil edecek. Derya Karakoç ve Yılmaz Altun ise yedek üye olarak belirlendi.
Ayrıca, Antalyaspor ve Muratpaşa Belediyesi Kulübü ile yapılacak iş birliği protokollerinde Uysal yetkili kılındı
İsmetpaşa Caddesi'ndeki Muratpaşa Belediyesi eski hizmet binasının, 3 yıllığına Muratpaşa Kaymakamlığı'na tahsisi de oy birliği ile karara bağlandı.

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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