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Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı

Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Şimdilik 35 dönüm mısır ekimi yapacağız" Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye'ye ekim çağrısı yapıyoruz" Korona virüs salgınının gıda...

07.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:48
Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Şimdilik 35 dönüm mısır ekimi yapacağız"
Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye 'ye ekim çağrısı yapıyoruz"
ANTALYA - Korona virüs salgınının gıda krizi oluşturma riskine karşı, belediyeye ait boş arazilere mısır eken Muratpaşa Belediyesi, ilk dikimini 35 dönümlük arazide gerçekleştirdi. Başkan Uysal, "Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye'ye ekim çağrısı yapıyoruz."dedi.
Muratpaa Belediyesi, pandemi ilan edilen korona virüsü salgınının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkarabileceğini dikkate alarak, ilçedeki boşluk arazilere mısır ekimine başladı. Bugün ilk olarak Güzeloba Mahallesindeki 35 dönüm araziyi ekime hazır hala getiren belediye ekipleri, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindekilerle birlikte mısır ekimini gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yen, tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, olası bir gıda yokluğuna karşı belediyenin boş arazilerini değerlendirdiklerini kaydetti.
Belediyenin aşevinden günde 2 bin kişiye yemek verdiklerini belirten Başkan Uysal," Bu kapasiteyi daha da yükseltebiliriz. Belediyemizin boş arazilerini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan tüm ülkemize arazimizi değerlendirelim çağrımızı yapıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde boş arazi kalmasın. Antalyamızın tarımla ilgili tüm STK'ları burada. Bu yaptığımız çalışma ortak bir aklın ürünüdür. Boş arazimiz kalmasın istiyoruz. Çünkü bize hububat satan ülkeler bu satışını durdurdu. Bizim ihracatımız devam ediyor. Bir tehlike ortaya çıkma ihtimali var" dedi.
"Arazileri ekin çağrısı"
Kimsenin böyle bir dönemde gıda satışı yapmayacağını stoklamaya gideceğini ifade eden Uysal, "Ülkemizin imkanları çok geniş. Arazilerimizin tamamını doldurmamız gerekir. Gecikme, tereddüt bizi sıkıntıya sokar. 10 gündür bu araştırmayı yaptık. Bir ay önce ekseydik çeşit fazlaydı, şimdi çeşit azaldı. Unu yapılabilir mevsimi geçmemiş, tek ürün mısır. Mısıra yöneldik. 35 dönüm şimdilik mısır ekimi yapacağız. Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'da biridir. Kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye'ye ekim çağrısı yapıyoruz. Bu aşamadaki gecikme ülkemize zarar verebilir. Herkes bütün boş arazilerini kullansın. Aksi halde bu salgının sağlık boyutundan, gıda tedarik boyutu, sosyo ekonomik boyutu daha üzücü hale gelebilir."ifadelerine yer verdi. Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Güncel

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Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı
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