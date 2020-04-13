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Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayan aşevinin, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sunduklarını belirterek, "Bağış yapmak isteyen...

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aşevininin kapasitesini 2 katına çıkardı
Antalya 'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayan aşevinin, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardıklarını ve günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sunduklarını belirterek, "Bağış yapmak isteyen yardımsever komşularımız, bize 0 536 862 61 74 veya 0 531 104 87 59 numaralı telefonlardan ulaşırsa ayni ve nakdi yardımda bulunabilirler" dedi.

Antalya'da Korona virüs salgını sonrası, ilçede dayanışmayı, daha çok ihtiyaç sahibine sıcak yenmek sunmayı amaçlayan Muratpaşa Belediyesi'nce aşevine bağışta bulunmak isteyen yardımseverler için açılan banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi sonucu kapatılmıştı. Korona virüs salgını öncesi günlük 930 ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunan Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesindeki aşevi, bağış hesapları kapatılmış olmasına rağmen 2 bin kişiye sıcak yemek sunmayı sürdürüyor.

5393 sayılı Belediyeler Yasası'na göre belediyelerin bağış kabul edebildiğinin altını çizen Başkan Ümit Uysal, yardımseverlerin, ihtiyaç sahipleri için aşevine ayni ve nakdi bağışta bulunmalarının önünde yasal bir engel bulunmadığını söyledi.

"Dayanışma içinde olmamız lazım"

Salgının başlaması sonrası sadece Muratpaşa'dan değil Antalya'nın her yerinden aşevine bağışta bulunmak isteyenlerin olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Biz de bu bağışlar için ayrı hesap numaraları ilan ettik. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yardımlarla ilgili genelgesi uyarınca bu hesapları kapatmak durumunda kaldık. Her ne kadar bir genelge kapsamında aşevimizin hesapları kapatıldıysa da bizim bağış almamıza bir engel yok. Yasal olarak 5393 sayılı Belediyeler Yasası'na göre belediyelerin bağış kabul etme prosedürü vardır. Ayni ve nakdi yardım alabiliriz. Aşevimiz faaliyetini, belediye kaynaklarından sürdürüyor ama önümüzde bir pandemi süreci var ve dayanışma içinde olmamız lazım. Bağış yapmak isteyen yardımsever komşularımız; 0 536 862 61 74 veya 0 531 104 87 59 numaralı telefonlardan görevli arkadaşlarımıza ulaşıp ihtiyaç sahibi komşularımıza iletilmek üzere bağışta bulunabilirler" dedi.

Gıda depoları birleştirildi, kapasite arttırıldı

Muratpaşa Belediyesi Aşevi, korona virüs salgını öncesi 2 taşıma aracı, 1 pick-up ve 4'ü aşçı olmak üzere 18 kişilik ekiple, günde 930 ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunuyordu. Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta doğrulanmasının ardından ise belediyenin Kreş, İşletme İştirakler Müdürlükleri gibi farklı müdürlüklerde bulunan gıda depoları aşevi bünyesinde birleştirildi, araç ve personel sayısı da artırıldı. Muratpaşa Belediyesi, salgın sonrası günde 2 bin gerçek ihtiyaç sahibi kişiye protein ağırlıklı özel yemekler sunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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