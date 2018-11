Muratpaşa Belediyesi Kreş Öğrencilerini Ağırladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından düzenlenen randevusuz görüşme saatinde Dutlubahçe kreşinin öğrencilerini ağırlandı.Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her Çarşamba Turunç Masa'da düzenlediği randevusuz görüşme saatinde Dutlubahçe kreşinin öğrencileri ağırlandı. Kreş öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla hazırladıkları ve 'Her çocuk dünyanın geleceğidir', 'Her çocuk özeldir' gibi mesajlarla birlikte çocuklarını sahip olduğu hakları anlatan dövizlerle randevusuz görüşme saatine geldi. Çocuklar, taşıdıkları dövizlerle randevusuz görüşme saati için Muratpaşa'nın farklı mahallerinden belediyeye gelen Muratpaşa sakinlerine mesajlarını iletirken, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün nasıl ortaya çıktığını da anlattılar. Çocuklar, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aynı zamanda emekli öğretmen olan Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'yi de ziyaret etti. - ANTALYA