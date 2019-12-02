Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddete destek için erkek personeline eğitim verdi

Gebizli, Üçgen ve Bayındır Mahallelerinde bulunan Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi, Giritli Kadın Danışma Merkezi, Alyazma Kadın Danışma Merkezi, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'yla Mor Makas, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi ile Binaroy ve Aliemle Güçlüyüm gibi projelere imza atan Muratpaşa Belediyesi, yeni bir uygulama başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI DESTEK VERDİ

Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddeti durdurmak amacıyla erkeklere yönelik eğitim çalışması başlattı. Uygulama ilk olarak Muratpaşa Belediyesi'nin erkek personeline yönelik olarak başlatıldı. Belediye birimlerini tek tek gezerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu çalışmaya da destek verdi.

EĞİTİM HAFTASONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışma kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün erkek personeline eğitim verildi. Kadın Aile Müdürlüğü'nce verilen eğitim çalışmaları sırasında özellikle, kadına yönelik şiddet uygulayanlara karşı da sessiz kalınmaması, müdahale edilmesi, kolluk güçleri ve ilgili kurumlara acil olarak bildirilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca haftasonu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi ve Üçkapılar'da da bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

"ERKEK PERSONELLERDEN BAŞLADIK"

Kadına yönelik şiddetin durması için erkeklerin de bu yönde eğitim almasına inandıklarını belirten Başkan Uysal, "Kadın Aile Müdürlüğümüzce bu yönde çalışmalara ağırlık veriliyor. Çalışmalarımıza, belediyemizin erkek personellerinden başladık. Bu çalışmayı ilçe geneline yaymayı planlıyoruz. Memur sendikası ile yaptığımız toplu sözleşmemizde de; 'Çalışan erkek personelin eşine fiziksel şiddet uygulaması sonucu, eşinin başvurusu halinde; o ay ki ödenmesi gereken toplu sözleşme ücreti kendisine ödenir' maddesi yer alıyor. Personelimiz çok duyarlı, bu maddeyi hiç uygulamamış olmaktan mutluyuz. Hayatın her alanında, özellikle kadın hakları konusunda eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet mücadelemiz sonsuza kadar sürecek" diye konuştu.