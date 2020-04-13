Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muratpaşa Belediyesi sahada

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin yemek ihtiyacını karşılarken 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulundu.

13.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:06
Muratpaşa Belediyesi sahada
Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin yemek ihtiyacını karşılarken 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde kapalı Çarşamba pazarı içinde bulunan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da çalışmalarını sürdürdü. 2 günlük yasakta aşevi, 297 eve ulaşıp 412 kişiye sıcak yemek sağlarken yasak dolayısıyla pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin de yemek ihtiyacını karşıladı. Bu süreçte 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulunulurken belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen evde bakım hizmeti de hafta sonu devam etti.

"Herkese ulaşmaya çalıştık"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yasak kararından son dakika haberdar olmalarına rağmen hızla organize olduklarını söyledi. İki günlük süreçte sadece maske dağıtımına ara verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, "Hafta sonu, tüm sosyal yardım ve destek çalışmalarla Muratpaşa Belediyesi olarak sahadaydık. İhtiyacı olan her komşumuza ulaşmaya çalıştık. Bu zor dönemi samimi bir dayanışma, gerçek bir yardımlaşmaya aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Uysal, bugün itibariyle Muratpaşa'da kapı kapı gerçekleştirilen maske dağıtımının yeniden başladığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Çarşamba, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Muratpaşa Belediyesi sahada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:45: Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı - Haber 16:45: Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti - Haber 16:45: Büyükşehir personeli ve huzurevi sakinleri konserle moral buldu - Haber 16:45: Caddeye ateş ölçülerek alınıyor - Haber 16:45: Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler