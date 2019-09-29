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Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

29.09.2019 13:34Muratpaşa Belediyespor'da hedef Süper Kupa
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yunanistan'da oynadığı PAOK maçıyla EHF Kupası'ndan elenen Muratpaşa Belediyespor, 2 Ekim'de geçen yılın lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Mavi-beyazlı takım 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için milli takımda bulunan Antrenör Birol Ünsal ile oyuncular Merve Durdu, Diğdem Hoşgör, Dönegül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Yağmur Toprak, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya ve Cansu Akalın'dan yoksun olarak çalıştı.
Hafta içinde milli takımda bulunan oyuncuların da katılımıyla Antalya'da kupa mücadelesinin son hazırlıklarını yapacak olan Akdeniz ekibi, çarşamba günü Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda, Süper Kupa mücadelesine çıkacak.
Bugüne kadar Süper Kupa'yı 3 kez kazanan Muratpaşa Belediyespor, geçen yıl lig şampiyonu olarak çıktığı Süper Kupa finalinde Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenerek kupayı Antalya'ya getirmişti.

Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçının ardından 5 Ekim'de kendi evinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019–2020 sezonunun ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak.

Süper Kupa, Muratpaşa, Spor

Kaynak: AA

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