Muratpaşa Belediyespor'dan Üst Üste 9. Galibiyet

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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Osmangazi Belediyespor'u 29-41 yenerek Hentbol Süper Lig'inde üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde şampiyonluk iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 18'inci hafta maçında deplasmanda Osmangazi Belediyespor ile karşılaştı.Alpaslan Korkmaz ve Bilal Karaman hakem ikilisinin yönettiği maçın ilk yarısı mavi-beyazlı takımın 14-19 üstünlüğüyle geçildi.Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Muratpaşa Belediyespor, Valeria Baranik ve Yasemin Şahin'in etkili oyunuyla farkı arttırmayı başararak, karşılaşmayı 41-29 kazandı.Baranik ve Şahin'in 7'şer golle takımın en skorer oyuncuları olurken kaptan Yeliz Özel de 6 gol attı.Muratpaşa Belediyespor bu galibiyetin ardından puanını 26'ya yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.