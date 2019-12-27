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Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, kupada sezonunun ilk maçı için 15 Ocak'ta sahaya çıkıyor.

27.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:23 Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak
Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Belediyespor, kupada sezonunun ilk maçı için 15 Ocak'ta sahaya çıkıyor. Çeyrek final maçlarıyla kupaya dahil olan Muratpaşa Belediyespor, Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak.

Geçen sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının, çeyrek final mücadelesiyle katıldığı Türkiye Kupası'nda, rakibi Üsküdar Belediyesi oldu. Türkiye Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Paşanın Melekleri, ilk maçı 15 Ocak Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Çeyrek finalin rövanş karşılaşması ise 5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyespor, tur atlaması halinde Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyesi - Görele Belediyesi maçının galibiyle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor'un kupadaki rakibi Üsküdar, ilk yarısı tamamlanan Süper Lig'de 4 puanı bulunuyor. 9 takımın mücadele ettiği ligde 8'inci sırada yer alan Üsküdar, ligin 2'nci haftasında Muratpaşa'yla kendi evinde oynadığı maçı 20 - 28 kaybetmişti. - ANTALYA

Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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