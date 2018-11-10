Muratpaşa Belediyespor'un Hedefi Galibiyet

Muratpaşa
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de haftanın maçında Üsküdar
Belediyespor'u konuk edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 8 haftanın ardından 10 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligin yine 10 puanlı kulübü Üsküdar Belediyespor'u ağırlayacak.
Hafta içi oynadığı erteleme maçında, Ardeşen
Gençlik Spor Kulübüne bir sayı farkla yenilen takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
Pazar saat 15.00'de Süleyman Evcilmen
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı İsmail Doğan
- Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Şampiyonlar Ligi ve sonrasında EHF Kupası maçları dolayısıyla takımın lig maçlarını sıkışık bir fikstürde oynamak durumunda kaldığını aktardı.
Bu durumun beklenmedik puan kayıplarıyla sonuçlandığını vurgulayan Şimşek, "Zirve yarışında iddiamızı devam ettirmek için bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
'ın da bu zorlu ve kritik öneme sahip maçta takımın yanında olacağını, tribündeki yerini alacağını kaydetti.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:23