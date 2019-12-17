Haberler » Güncel » Muratpaşa'da 4 yeni park açılıyor - Haber

Muratpaşa'da 4 yeni park açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Çarşamba günü Yenigün Mahallesi'nde Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapacağı toplu açılış töreniyle 11 bin 300 metrekare genişliğe sahip 4 yeni parkını daha hizmete alıyor.

17.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15Muratpaşa'da 4 yeni park açılıyor
Muratpaşa Belediyesi, Çarşamba günü Yenigün Mahallesi'nde Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapacağı toplu açılış töreniyle 11 bin 300 metrekare genişliğe sahip 4 yeni parkını daha hizmete alıyor. Açılışlarla Muratpaşa'da park sayısı 707'e ulaşırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent sakinlerini saat 11.00'deki açılışa davet etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı ve Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu adının verildiği parkta gerçekleştireceği törenle 4 yeni parkını daha hizmete alıyor. Yenigün Mahallesi 1068-1078 sokakları kesişiminde 6 dönümlük bir park alanının yeniden revize edildiği parktan gerçekleştirilecek tören saat 11.00'de başlayacak. Açılış töreninde ayrıca Yenigün Mahallesi'ndeki parka merhum Berberoğlu'nun isim verme töreni de gerçekleştirilecek.

Açılışı yapılacak parklardan biri Güvenlik Mahallesi'nde yer alıyor. 279 - 280 sokakları kesişiminde yer alan 3 bin 500 metrekarelik park, aynı zamanda mahallenin en büyük parka olma özelliğine sahip. Güzeloba Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilecek park ise Güzeloba İlköğretim Okulu yanında yer alıyor. Parkın genişliği ise 1980 metrekare. Konuksever Mahallesi'nde açılışı yapılacak park ise Hakkari'de henüz 11 aylıkken teröristler tarafından katledilen Mustafa Bedirhan bebeğin adını taşıyor. 820-820/1 sokakları arasında bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Parkı 2 bin 550 metrekare genişliğe sahip. Kızıltoprak Mahallesi'nde açılacak park ise 1001-1002 sokakları arasında bulunuyor. Parkın genişliği 3 bin metrekare.

Uysal, Muratpaşa'da 2019'u toplu açılış ve isim verme töreniyle uğurluyor olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin yerel seçimleri yaşadığı bir yılda belediye çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Uysal, bu törenin aynı zamanda Muratpaşa'da bir yıl içinde yapılan çalışmaların, gerçekleştirilen projelerin ilçe sakinleriyle paylaşılmanın vesilesi olacağını söyledi. Başkan Uysal, herkesi saat 11.00'de gerçekleştirilecek açılışa davet etti. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54 Uluslararası Astronomi Birliği, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı - Haber
13:54 Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı - Haber
13:53 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde - Haber
13:53 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:53 Bebeğin kaçırılmasını iş yeri sahibinin dikkati önledi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:55:49