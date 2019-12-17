Muratpaşa'da 4 yeni park açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Çarşamba günü Yenigün Mahallesi'nde Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapacağı toplu açılış töreniyle 11 bin 300 metrekare genişliğe sahip 4 yeni parkını daha hizmete alıyor. Açılışlarla Muratpaşa'da park sayısı 707'e ulaşırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent sakinlerini saat 11.00'deki açılışa davet etti.



Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı ve Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu adının verildiği parkta gerçekleştireceği törenle 4 yeni parkını daha hizmete alıyor. Yenigün Mahallesi 1068-1078 sokakları kesişiminde 6 dönümlük bir park alanının yeniden revize edildiği parktan gerçekleştirilecek tören saat 11.00'de başlayacak. Açılış töreninde ayrıca Yenigün Mahallesi'ndeki parka merhum Berberoğlu'nun isim verme töreni de gerçekleştirilecek.



Açılışı yapılacak parklardan biri Güvenlik Mahallesi'nde yer alıyor. 279 - 280 sokakları kesişiminde yer alan 3 bin 500 metrekarelik park, aynı zamanda mahallenin en büyük parka olma özelliğine sahip. Güzeloba Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilecek park ise Güzeloba İlköğretim Okulu yanında yer alıyor. Parkın genişliği ise 1980 metrekare. Konuksever Mahallesi'nde açılışı yapılacak park ise Hakkari'de henüz 11 aylıkken teröristler tarafından katledilen Mustafa Bedirhan bebeğin adını taşıyor. 820-820/1 sokakları arasında bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Parkı 2 bin 550 metrekare genişliğe sahip. Kızıltoprak Mahallesi'nde açılacak park ise 1001-1002 sokakları arasında bulunuyor. Parkın genişliği 3 bin metrekare.



Uysal, Muratpaşa'da 2019'u toplu açılış ve isim verme töreniyle uğurluyor olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin yerel seçimleri yaşadığı bir yılda belediye çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Uysal, bu törenin aynı zamanda Muratpaşa'da bir yıl içinde yapılan çalışmaların, gerçekleştirilen projelerin ilçe sakinleriyle paylaşılmanın vesilesi olacağını söyledi. Başkan Uysal, herkesi saat 11.00'de gerçekleştirilecek açılışa davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA