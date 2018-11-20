Muratpaşa'da "Askıda Sebze ve Meyve" Uygulaması

Muratpaşa
Belediyesi, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için "askıda sebze ve meyve" uygulamasını başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, giysi kumbaraları, aşevi gibi hizmetlerin yanı sıra pazar yerlerinde gerçekleştirmeye başlanan "askıda sebze ve meyve" projesiyle de ihtiyaç sahiplerine yardımda buluşmaya çalışılıyor.
Projede, pazarlara kurulan stantlara hayırseverlerin astığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahipleri ücretsiz alabilecek.
Güzeloba'da kurulan semt pazarında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve pazar esnafınca askılara sebze ve meyveler asıldı.
Cephaneci, burada yaptığı konuşmada, mevcut koşulların toplumsal dayanışmayı daha da yukarı taşımayı gerektirdiğini belirterek, semt pazarlarında başlayan "askıda sebze ve meyve" uygulamasının da bu yolda atılmış bir adım olduğunu ifade etti.