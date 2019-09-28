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Muratpaşa'da "Çevre Komşu Kart" uygulaması

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi 8 aylık dönemde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı "Çevre Komşu Kart" uygulamasıyla evlerden topladı.

28.09.2019 16:32Muratpaşa'da
Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi 8 aylık dönemde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı "Çevre Komşu Kart" uygulamasıyla evlerden topladı.
Belediye ekipleri, evlerde kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan buzdolabı, soğutucu, cep telefonu, televizyon, monitör, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyaları evlerden topluyor.
Çevreci Komşu Kart uygulaması kapsamında, vatandaşlar teslim ettikleri her atık için puan kazanarak, elde ettikleri puanları anlaşmalı yerlerde kullanabiliyor.
Yılın 8 aylık döneminde bin 321 parça elektrikli ve elektronik atığı toplanarak, 5 bin 433 lira karşılığı puan kazanıldı.

Muratpaşa, Antalya, Sağlık

Kaynak: AA

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