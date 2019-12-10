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Muratpaşa'da ev yangını

Antalya'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:20
'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki iki çocuğuyla yaşayan İbrahim Alkış'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi.
Komşuların evde yaşayanların içeride olabileceğini belirtmesi üzerine olay yerine ambulans ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yapılan araştırmada içeride kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangından mahalle sakinlerinin kendisini aramasıyla haberdar olan ev sahibi Alkış'ın çocuklarıyla babasının evine gittiği öğrenildi.
Muratpaşa'da ev yangını

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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