Muratpaşa'da Girişimciler Aranıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 12:26



22 Kasım 2018 Perşembe 12:26

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, bir iş fikri olan, kendi işini kurmayı planlayan girişimcilere kapılarını açıyor. Merkezin inovasyon bölümünde yer almak iş fikirlerini geliştirmek, eğitim, danışmanlık eğitimleri almak ve doğru yatırımcılarla buluşmak için belediyenin kurumsal web sitesi üzerindeki formu doldurmak yeterli.Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesini de içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri şimdi kapılarını girişimcilere açıyor. Merkezin sivil toplum kuruluşlarına ayrılan bölümünde çalışmalarının tamamlanmasının ardından paylaşımlı masaların, yüksek hızlı internet altyapısına sahip İnovasyon Merkezi'nin kuruluşu için adım atıldı.Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, bir iş fikri olan, kendi işini kurmayı planlayan girişimcilere kapılarını açıyor. Merkezin inovasyon bölümünde fikirleri geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almak ve doğru yatırımcılarla buluşmak için belediyenin kurumsal web sitesi üzerindeki formu doldurmak yeterli.Formda kişisel bilgilerle birlikte iş fikrine ilişken de detaylı bilgiler de talep ediliyor. İnternet üzerinden yapılan ön başvurulan Antalya'da iş dünyasına ilişkin sivil toplum kuruluşları, odalar ve birliklerin katılımıyla oluşturulacak kurul tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmeyi geçenler, iş fikirlerini geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almak ve doğru yatırımcılarla buluşmak için İnovasyon Merkezi'nde yerlerini alacak. - ANTALYA