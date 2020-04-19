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Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 pazar kurulacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapılan yeni düzenlemeyle Muratpaşa'da pazartesiden itibaren hafta içi her gün 6 ayrı noktada pazar açılacağını söyledi.

19.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:33
Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 pazar kurulacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapılan yeni düzenlemeyle Muratpaşa'da pazartesiden itibaren hafta içi her gün 6 ayrı noktada pazar açılacağını söyledi. Başkan Uysal, pazarlarda esnaf sayısı azaltılarak tezgah mesafelerin arttırıldığı ve pazar yerine kontrollü girişe izin verildiğini hatırlatırken, "Muratpaşa'mızda, en sağlıklı şekilde pazarlarımız kurulacak. Belli pazarlara yoğunlaşmayalım" dedi.

Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi, kaymakamlık ve ilgili odayla çalışmalarını tamamladı ve pazar yerlerinde yaşanan yoğunluğa karşı yeni önlemlerini açıkladı. Buna göre, Muratpaşa'da hafta içi her gün 6 ayrı noktada pazar kurulacak. Sadece çarşamba günleri kurulan ilçenin en kalabalık pazarlarından Cumhuriyet Mahallesi Sigorta kapalı pazarında artık haftada üç gün esnaf tezgah açacak. Güzeloba'da bulunan kapalı pazar yerinde de artık haftada 3 gün pazar kurulacak.

5 günde 30 pazar

Başkan Uysal, son 5 yılda Muratpaşa'da yoğun bir çabayla sokak arası pazarı bırakmadıklarını söyledi. Pazarların geniş alanlarda ya kapalı ya da münhasır alanlarda kurulduğunu belirten Başkan Uysal, gerek hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse hafta içi yaşanan yoğunluk nedeniyle pazartesiden itibaren Muratpaşa'da günde 6 pazar kurulacağını söyledi.

Muratpaşa Kaymakamlığı, Antalya Pazarcılar Odası'yla düzenleme öncesi toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Uysal, belediyenin zabıta birimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve odanın 5 gün boyunca günde 6 pazarı koordine edeceğini söyledi. Başkan Uysal, "Muratpaşa'mızda, en sağlıklı şekilde pazarlarımız kurulacak. Belli pazarlara yoğunlaşmayalım. Günde 6 ayrı pazarımız olacak" dedi.

Pazarların yeni günleri

Yapılan yeni düzenlemeyle Muratpaşa'da, pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Yeşilbahçe, Güzeloba, Fener, Varlık, Etiler pazarları hizmet verecek.

Salı günleri ise Yenigün kapalı pazarı, Çağlayan, Yüksekalan, Yenigün açık pazarı, Meydankavağı ve Meltem pazarları açık olacak.

Çarşambaları ise Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Yeşilbahçe, Fener, Güzeloba, Ermenek pazarları ve Varlık kapalı pazarı açık olacak.

Perşembe günleri de Yenigün, Çağlayan, Sedir, Etiler, Yüksekalan, Meltem pazarları hizmet verecek.

Cuma ise Sigorta kapalı pazarı, Güzeloba, Kızıltoprak, Yenigün, Çaybaşı pazarlarıyla Şirinyalı pazarı kurulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Sigorta, Güncel
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