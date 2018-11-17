Muratpaşa'da "Hoşgörü ve Komşular Günü" Etkinliği

Muratpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen "Hoşgörü ve Komşular Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Hoşgörü Günü" ve "Dünya Komşular Günü" kapsamında Muratpaşa Belediyesince etkinlikler düzenlendi.
Kutlamalar ilk olarak Sinan Mahallesi'nde bulunan Kozaklı
Komşu Evi'nde gerçekleşti.
Mahalle sakinleri ve belediyenin Yaşlı Evi üyelerinin buluştuğu etkinlikte, herkesin evinde hazırladığı yiyecekler ortak olarak kurulan sofralarda ikram edildi.
Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da her geçen gün gelişen komşuluk ortamının, komşuluk ilişkilerinin daha da derinleşmesi için belediye olarak çalıştıklarını söyledi.
Belediye olarak komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiklerini dile getiren Cephaneci, huzuru, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.
Kozaklı,Muratpaşa
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:17