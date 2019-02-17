Muratpaşa'da "Komşu Buluşmaları" Etkinliği

Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde "Komşu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesince "Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bayındır
, Soğuksu ve Meltem mahallelerinin sakinleri katıldı. Yöresel yemekler ve halk oyunlarıyla katılımcılar memleket özlemi giderdi, halk müziği sanatçısı Tolga Çandar
'ın konseriyle eğlendi.
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin bir kültür mozaiği olduğunu, kültürlerin muhakkak yaşaması ve yaşatılması gerektiğini ifade etti.
Yenileme çalışmalarının ilçenin yüzde 70'inde uygulandığını belirten Uysal, 800 dönüm yeni parkın yine bu dönemde hizmete açıldığını aktardı.
Uysal,Bayındır,Antalya,Muratpaşa
Kaynak: AA