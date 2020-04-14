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Muratpaşa'da maske dağıtımı devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dağıtımına ara verdiği maskeleri, bugün yaklaşık 80 bin nüfusun bulunduğu Fener, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerine ulaştırdı.

14.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:05
Muratpaşa'da maske dağıtımı devam ediyor
Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dağıtımına ara verdiği maskeleri, bugün yaklaşık 80 bin nüfusun bulunduğu Fener, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerine ulaştırdı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle verilen aranın ardından 250 kişilik ekip, bugün yaklaşık 80 bin nüfusuyla 3 mahallede birden dağıtıma başladı.

Muratpaşa'nın en kalabalık mahallesi Güzeloba'yla birlikte Fener ve Çağlayan'da ekipler, günün ilk saatleriyle birlikte her siteye, apartmana girerek kapı kapı maskeleri dağıttı. Yüzde yüz pamuklu kumaştan yıkanabilir olarak üretilen maskeler üçerli paketlenmiş halde kapı kollarına asılıyor. Aynı zamanda dağıtımın yapıldığı her apartman da, "Evde kal" çağrısıyla birlikte sokağa çıkmak durumunda olanların maske takmaları, hijyen ve mesafe kullarına uymaları konusunda bilgilerin yer aldığı çıkartma da asılıyor.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yüz koruyuculu siperlikli maske üretimi de devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi, kardeş kent Girne Belediyesi'ne 100 civarında bu maskelerden gönderirken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu zorlu süreçte gösterdiği dayanışma için Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de adeta bir fabrika düzeninde gerçekleşen siperlikli maske üretimi de 37 bine yaklaştı. Üretilen maskelerin yaklaşık 30 bin 299'u Antalya ve ilçelerinde eğitim araştırma, devlet, özel ve üniversite hastaneleriyle birlikte aile sağlık merkezleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'yle aralarında polis merkezlerini de bulunduğu yaklaşık 170 kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edildi. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, Antalya dışında da Bozcaada ve Gönen belediyelerine de yüz koruyucu siperlikli yüz maskeleri gönderdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Çağlayan, Antalya, Güncel
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