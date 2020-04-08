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Muratpaşa'da maske dağıtımı sürüyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede ev ev maske dağıtımları devam ediyor.

08.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:12
Muratpaşa'da maske dağıtımı sürüyor
Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede ev ev maske dağıtımları devam ediyor. Hafta sonu tamamlanacak dağıtımı için hazırlanan 250 kişilik ekip, evlerin kapısına üçerli paketler halinde hazırlanan yıkanabilir maskeleri bırakıyor.

Antalya'nın yaklaşık 510 bin nüfusuyla 137 bin evin bulunduğunu Muratpaşa ilçesinde belediyenin maske dağıtımları devam ediyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan, yıkanabilir olarak üretilen maskeler üçerli paketler halinde ev ev dağıtılırken, bugün de ekipler 20 bini aşkın nüfusuyla Meltem ve Bayandır Mahallelerinde dağıtımları gerçekleştirdi.

Dağıtım için hazırlanan 250 kişilik ekip, tulumları, maskeleriyle günün ilk saatlerinde mahallerde dağıtıma başladı. Her siteye, apartmana giren ekipler, içinde kullanma talimatı da yer alan maskeleri evlerin kapı kollarına asılırken sosyal izolasyon kuralları kapsamında evinde olan mahalle sakinlerine de maskeleri teslim etti. Dağıtım gerçekleştirilen her apartman da 'Evde Kal' çağrısının yapıldığı yapıştırmalarla işaretlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel
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