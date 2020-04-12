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Muratpaşa'da mısır ekim alanı iki katına çıktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkileyen Korona virüs salgının oluşturabileceği gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm alanda başlayan mısır ekiminin iki katına çıkartılması talimatı verdi.

12.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:08
Muratpaşa'da mısır ekim alanı iki katına çıktı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkileyen Korona virüs salgının oluşturabileceği gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm alanda başlayan mısır ekiminin iki katına çıkartılması talimatı verdi. Arazi tarama çalışmaları tamamlayan ekipler, ilçede mülkiyet sıkıntısı olmayan yeni alanlar belirleyerek ekim alanını 70 dönüme çıkardı.

Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen Korona virüs salgının oluşturabileceği olası gıda sıkıntısına karşı 35 dönüm arazide başladığı mısır üretimini Başkan Uysal'ın talimatıyla 2 katına çıkardı.

Başkan Uysal, aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası'nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışmada ilk tohumları geçen Salı ektiklerini söyledi. Antalya'dan ortak bir aklın ürünü olarak başlayan çalışmanın Türkiye 'de yankı bulduğunu dile getiren Başkan Uysal, salgınla ilgili gelişmeler çerçevesinde üretimi iki katına çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

"İmkanlar çok geniş"

Muratpaşa'da mülkiyet problemi olmayan 70 dönüm arazinin işlenerek tarla haline getirildiğini dile getiren Başkan Uysal, "Öncesinden Türkiye'nin imkanlarının çok geniş olduğu, tarımsal üretimin arttırılması ve devamlılığının sağlanması konusunda dikkatleri çekmiştik. Aksi takdirde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyo-ekonomik durumu daha üzücü hale gelebileceği noktasında uyarılarda bulunup Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak için Muratpaşa'dan tarımsal üretim hareketine başladık. Şimdi bu üretimi arttırıyoruz. Antalya'nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesine, Muratpaşa'mıza mı düşer bu görev? Evet, bize düşer. Duyarlı olan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına düşer" dedi.

Bu konuda bir tereddüdün, gecikmenin ilerleyen süreçte Türkiye'yi sıkıntıya sokacağının da altını çizen Uysal, mısırı hem ekim süresi geçmemiş olması hem de un, ekmek gibi değerlendirilebildiği için tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel
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