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Muratpaşa'da obeziteyle mücadele

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Tabip Odası tarafından, obeziteye karşı vatandaşları bilgilendirmek için mahallerde eğitim seminerleri başladı.

05.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:16Muratpaşa'da obeziteyle mücadele
Belediyesi ve Tabip Odası tarafından, obeziteye karşı vatandaşları bilgilendirmek için mahallerde eğitim seminerleri başladı. Obezitiyle mücadelenin ilk dersi Etiler Mahallesi'nde gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik okulları ve diyetiysen hizmetinin ardından Antalya Tabip Odası işbirliğinde çağın vebası olarak nitelendirilen obeziteyle mücadele için ortak çalışma takvimi açıkladı. Genetik, fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerden beslenen, tansiyon, şeker ve hatta kısırlığa kadar hastalığa neden olan obeziteye karşı iki kurum, mahallerde ücretsiz eğitim seminerleri gerçekleştiriyor.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Dr. Emine Evin Şedele, Dr. Gülsüm Gülay Yılmaz'ın katıldığı seminerde obezite, spor, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Etiler Mahallesi'nde kadınların ilgi gösterdiği seminer, soru-cevapla sona erdi. Obeziteyle mücadele okulunun ikinci dersi ise 28 Şubat'ta Yenigöl Mahallesi'nde bulunan spor merkezinde saat 14.00'de başlayacak. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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