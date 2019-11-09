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Muratpaşa'da önce yaya projesi

Muratpaşa Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya ve taşıt trafiğinin arttığı Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaya geçitlerine 'Önce Yaya' projesinin görsellerini uyguladı.

09.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:40Muratpaşa'da önce yaya projesi
Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya ve taşıt trafiğinin arttığı Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaya geçitlerine 'Önce Yaya' projesinin görsellerini uyguladı.

Muratpaşa'da öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak için anaokullarından liselere okulların gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, okul bölgelerinde yaya geçitleri yenileme çalışmasına devam ediyor. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte artan yaya ve taşıt trafiğini dikkate alan belediye ekipleri, ilçe genelinde okul bölgelerinde kapsamlı bir inceleme çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda yaya geçidi çizgileri silinmiş noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yenileme çalışmasına başladı. Belli bölgelerde üç boyutlu yaya geçidi çalışması da gerçekleştiren ekipler, son olarak Fener Mahallesi'nde bulunan Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaya geçitlerine 'Önce Yaya' projesinin görsellerini uyguladı. - ANTALYA

Anadolu Lisesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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