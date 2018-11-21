Muratpaşa'da Sanat Var" Etkinlikleri

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:29



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:29

Türkan Şoray Kültür Merkezi, bir ay devam edecek "Muratpaşa'da sanat var" etkinlikleriyle 9 konsere ev sahipliği yapacak.Muratpaşa Belediyesince kente kazandırılan merkezde 29 Kasım'dan 27 Aralık'a kadar müzik şöleni yaşanacak.Cazdan klasik müziğe, flütten piyanoya, kısaca yerelden evrensele uzanan müzik yolculuğu, 29 Kasım'da Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak. Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseri saat 20.00'de başlayacak. "Muratpaşa'da sanat var" başlığı altında gerçekleştirilecek konserlerin 2'ncisi ise 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kış mevsiminin ilk gününde Türk müziği tınılarını modern bir bakış açısı ile geniş kitlelere taşıyan Dilek Türkan, yeni albümü "An" ve unutulmaz eski şarkılarıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak.Konserler, 5 Aralık Çarşamba günü Cihat Aşkın ve Mehru Ensari, 9 Aralık Pazar günü İdil Biret, 11 Aralık Salı günü Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş ve piyanoda Tulio Gagliardo'dan oluşan 3 Basses konserleriyle devam edecek. 15 Aralık'ta ise Ahmet Murat Gedikli'nin genel sanat yönetmenliğini üstlendiği ve bestelerine imza attığı, Murat Demirbaş'ın anlatıcı olarak yer aldığı, bağlama sanatçısı ve solist İlke Türkdoğan, bariton Serkan Kocadere, mezzosoprano Ferda Yetişer'in ortak çalışması "Aşık Veysel: Uzun İnce bir Yol" sahnede olacak.Konserler, 19 Aralık'ta Ayşe Deniz Gökçin'in Beethoven'den Rock'a projesiyle devam edecek. 21 Aralık akşamı ise 'sihirli flüt' Şefika Kutluer'in solist olarak katılacağı şef Jeremy Walker'in yönetiminde Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası konseri gerçekleştirilecek."Muratpaşa'da sanat var" konserlerinin kapanışında, 27 Aralık Perşembe günü Emir Ersoy'un son projesi olan RocKuba albümünde bir araya geldiği oyuncu Gonca Vuslateri'yle ilk defa canlı olarak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne alacak.Yaklaşık 1 ay boyunca 9 konsere ev sahipliği yapacak Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konserler saat 20.00'de başlayacak. Konser biletleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesi, Turunç Masa ve www.biletantalya.com üzerinden satışa sunulurken tam bilet 35, öğrenci 25 lira olarak belirlendi.