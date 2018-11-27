27 Kasım 2018, 13:44
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Muratpaşa'da Sanat Var" Konserleri

Muratpaşa

"Muratpaşa'da Sanat Var" konser etkinliklerinin 29 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

" Muratpaşa'da Sanat Var" konser etkinliklerinin 29 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yaklaşık bir ay devam edecek konserlerin ilk haftasında caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseri 29 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek.

Etkinliğin ikinci konseri ise 1 Aralık Perşembe günü Dilek Türkan ile gerçekleştirilecek.

Türk müziği tınılarını dinleyicilere taşıyan sanatçı Dilek Türkan'ın konseri de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak. Türkan Şoray,Muratpaşa
27 Kasım 2018 Salı 13:44