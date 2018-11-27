Muratpaşa'da Sanat Var" Konserleri

" Muratpaşa
'da Sanat Var" konser etkinliklerinin 29 Kasım'da başlayacağı bildirildi.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray
Kültür Merkezi'nde yaklaşık bir ay devam edecek konserlerin ilk haftasında caz piyanistlerinden Kerem Görsev
, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseri 29 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek.
Etkinliğin ikinci konseri ise 1 Aralık
Perşembe günü Dilek Türkan
ile gerçekleştirilecek.
Türk müziği tınılarını dinleyicilere taşıyan sanatçı Dilek Türkan'ın konseri de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.
Türkan Şoray,Muratpaşa