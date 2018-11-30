Muratpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen "Muratpaşa'da Sanat Var" konserleri kapsamında Kerem Görsev
, konser verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 27 Aralık
'a kadar devam edecek etkinliklerin ilk konserini caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman'dan oluşan trionun konseriyle başladı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş konseri dinledi. Ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla sahne alan Görsev, Antalyalı müzik severlerin beğenisini topladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkan Şoray
Kültür Merkezi'nde 9 konserle başlayan etkinliklerin ilerleyen günlerde süreceğini ifade etti.