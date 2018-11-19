Muratpaşa'da "Sera Akademisi" Kurulacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:27



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:27

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın çiftçilere seracılık konusunda eğitimler düzenlenmesine yönelik Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) ile protokol imzaladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi ve SERKONDER arasında Ermenek Mahallesi'nde kadın çiftçilere seracılık konusunda eğitimler verilmek üzere "sera akademisi" kurulması için protokol yapıldı.Uysal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ve yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimini gerçekleştirmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.SERKONDER ile bu konuda öncü bir çalışmayı hayata geçirmek üzere protokole imza attıklarını ifade eden Uysal, "Yüzde 98'i yerli üretim olan son teknoloji ile donatılacak bir eğitim serası kuruyoruz. Kadın çiftçilerimizi orada eğitime alacağız. Amacımız çiftçiliği hem yüksek teknolojiye hem de yüksek katma değere taşımak" ifadelerini kullandı.