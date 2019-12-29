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Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın Atatürk Kent Meydanı'nda kurduğu yeni yıl çarşısında yılbaşı erken kutlandı.

29.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:11 Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu
Belediyesi Adalya Vakfı'nın Atatürk Kent Meydanı'nda kurduğu yeni yıl çarşısında yılbaşı erken kutlandı. Kutlamada yer alan yapay kar, başta çocuklar olmak üzere Antalyalıları mutlu etti.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın tüm stant kira gelirlerini eğitim yönelik projelerde kullanacağı yeni yıl çarşısında 2020 için erken yılbaşı partisi vardı. 60 standın yer aldığı ve hediyelik eşyalardan yöresel tatlara bir yılbaşı sofrası için aranan ne varsa bulmanın mümkün olduğu çarşıda akşamüstü saatlerinde yağdırılan yapay kar başta çocuklar olmak üzere Antalyalıları mutlu etti. Meydanı dolduran çocuklar aileleriyle birlikte yapay da olsa yağan karın keyfini çıkardı. Antalyalıların bu mutluluğuna Belediye Başkanı Uysal da ortak oldu. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Uysal, meydanda Karadeniz'in yöresel tatlarından kuymak yapımına da eşlik edip ve vatandaşlarla paylaştı. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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