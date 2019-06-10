Muratpaşa'da yaz spor kursları başlıyor

Muratpaşa
Belediyesince, yaz tatilinin gelmesiyle birçok branşta spor kursları düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli kurslar organize eden belediye, 21 branşta hizmet verecek.
Yaz spor okullarında çocuklar için 14 ve yetişkinler için 7 ayrı branş oluşturuldu. Çocuk ve gençlere yönelik branşlarda, futbolda yaş aralığı 7-12 olarak belirlendi. Futbol
kursları hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere Mustafa Çetinkaya
ve Uğur Mumcu
statları, 75'inci Yıl ve Çağlayan
spor tesislerinde gerçekleştirilecek.
Kurslara 30 Haziran'a kadar kayıt yapılabilecek.
Kaynak: AA
Muratpaşa
, Güncel