10.06.2019 14:35
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Muratpaşa'da yaz spor kursları başlıyor

Muratpaşa

Muratpaşa Belediyesince, yaz tatilinin gelmesiyle birçok branşta spor kursları düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesince, yaz tatilinin gelmesiyle birçok branşta spor kursları düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli kurslar organize eden belediye, 21 branşta hizmet verecek.
Yaz spor okullarında çocuklar için 14 ve yetişkinler için 7 ayrı branş oluşturuldu. Çocuk ve gençlere yönelik branşlarda, futbolda yaş aralığı 7-12 olarak belirlendi.
Futbol kursları hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statları, 75'inci Yıl ve Çağlayan spor tesislerinde gerçekleştirilecek.
Kurslara 30 Haziran'a kadar kayıt yapılabilecek.
Kaynak: AA
Muratpaşa, Güncel