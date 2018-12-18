Muratpaşa'daki Metruk Bina Yıkıldı

Muratpaşa
ilçesi Gebizli Mahallesi'nde, emniyet tarafından tespit edilen metruk bina yıktırıldı. Antalya
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, suç ve suçluyla mücadele kapsamında metruk, atıl ve suç alanlarının ıslahıyla ilgili çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, madde bağımsı kişilerin barındığı, madde kullandığı, suça konu şüpheli kişilerin toplandığı, vatandaşların sürekli şikayetine maruz kalan ve huzursuzluk oluşturan Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde metruk bir bina tespit edildi.
Metruk binayla ilgili rapor tanzim edilerek yıkımı sağlandı.
Antalya,Muratpaşa
Kaynak: AA