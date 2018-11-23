Muratpaşa'dan 655 Personele 2 Bin 940 Promosyon

Muratpaşa
Belediyesi'nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 655 çalışanı, 3 yıl için bir defada ödenmek suretiyle 2 bin 940 lira banka maaş promosyonu alacak.
Muratpaşa Belediyesi'nin memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde 655 çalışanını kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. 3 yıllık maaş ve diğer ödemeleri kapsayan ihaleyi 2 bin 940 liralık teklifiyle Türk Ekonomi Bankası
kazandı. Çalışanlara promosyon ödemeleri Muratpaşa Belediyesi'nin sisteme dahil olacağı 2019 Ocak ayının 20'sinde tek seferde gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Muratpaşa Belediyesi'nin gerek ödemelerinde sağladığı düzen, gerekse çalışanlarına sağladığı maddi imkanlar sayesinde ihalenin önemli bir rakama ulaştığını söyledi. 3 yıllık süre içinde düşünüldüğünde belediye çalışanlarını maaşlarında aylık 80 lira gibi ekstra artışın maaş promosyon ihalesiyle sağlandığını belirten Başkan Uysal, "Çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA
Uysal,İşçi,Muratpaşa