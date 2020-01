Muratpaşa'dan buz pateni kursu

Güneş kenti Antalya 'da, Muratpaşa Belediyesi 6-15 yaş arası çocuklara ve gençlere 4 derste buzda kaymayı öğretiyor. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın ilk ve tek doğal bu pistinde gerçekleşecek eğitimler 3 Şubat'ta başlıyor.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her çocuğun istediği spor branşında temel eğitim alması ve yetişkinlerin düzenli spor yapmalarını sağlamak üzerine şekillenen sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında ilkbahar dönemi kayıtları başladı. Çocuk ve gençlere yönelik 15 ve yetişkinler içinse 11 ayrı branşta açılacak spor okullarında bu yıl ilk kez buz pateni kursu da açılacak.Güneşin kenti Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği kursla Antalya'da 6-15 yaş arası çocuklar ve gençler, 4 ders sonunda buzun üstünde dengede durup kayarak hareket etmeyi öğrenebilecek. Dersler, Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan yine Antalya'da tek olan doğal buz pistinde gerçekleştirilecek.3 Şubat pazartesi başlayacak kursta her dönem 2 haftayı kapsayan 4'er saatlik dersler olarak planlandı. 8 dönemin açılacağı kursta her dönem hafta içi pazartesi - çarşamba ve hafta sonu olmak üzere iki sınıf üzerinden ilerleyecek. Dersler saat 19.00'da başlayacak ve 4 dersin sonunda Antalya'nın çocukları ve gençleri soğuk ülkelerin sporu buz pateninde başlangıç düzeyini tamamlamış olacak. - ANTALYA