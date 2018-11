Muratpaşa'dan Kent Yönetimine Katkı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde şu an itibariyle 146 sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu belirterek, "Her kültürden, her siyasi fikirden, her felsefi inanıştan derneğimiz var hepsi doğruyu söylediği zaman ortaya bir istişare, bir ortak akıl kültürü çıkıyor. Akıllı toplumlar kendilerini böyle yönetirler" diye konuştu.Belediye Başkanı Ümit Uysal, çeşitli etkinliklerde hemşeri dernekleriyle biraraya geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk olarak Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan dernek binasında düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı. Dernek Başkanı Oktay Çimoğlu, tarafından karşılanan Başkan Uysal, "Hem geldiğimiz yerden vazgeçmedik hem bir taraftan Antalyalı olduk. İlkokuldan itibaren yatılı okullarda kaldım ve buralarda da en iyi anlaştığım kişiler hep Erzurumlular olmuştur. Erzurumlular nettir, berraktır. Çok rahatlıkla dostluk kurulabilecek insanlardır" diye konuştu.Başkan Uysal, daha sonra Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde keşkek gününde bir araya gelen Antalya Çanakkaleliler Derneği'nin etkinliğine katıldı. Dernek üyeleriyle tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran merkezin kent kimliğini oluşturarak gelecek nesillere doğru bir beraberlik, doğru bir kamu düzeni bırakmak yolunda atılmış bir adım olduğunu söyledi. - ANTALYA