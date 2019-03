Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Kaynak: AA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) üyeleriyle bir araya geldi.Uysal, Karadenizlilerle gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin her coğrafyasıyla, her kültürüyle bir bütün olduğunu, her yörenin, her kültürün ayrı bir zenginlik olduğunu ifade etti.Muratpaşa'da gerçekleştirilen 'Yöreler Renkler Festivali'nin, mahallerde gerçekleştirilen 'Komşu Buluşmaları'nın birlik ve beraberlik için önemli olduğunu aktaran Uysal, tüm belediye hizmetlerini herkese eşit ve adil şekilde ulaştırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.-Uysal, Kültür Sitesi sakinleriyle bir araya geldiMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.Güzeloluk Mahallesi'nin Kırcami imar planlaması içinde bulunan yerleşim yerlerinden biri olduğunu anlatan Uysal, Kırcami imar planlarını, bin ölçekli planlama ve 18 uygulaması aşamasında devraldıklarını, tapu aşamasına getirdiklerini bildirdi.-Uysal, esnafla bir araya geldiMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinde (AESOB) gerçekleşen esnaf buluşmasına katıldı.Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl içinde temel belediyecilik hizmetleri, sosyal hizmetler ve komşulaşma faaliyetleri altında gerçekleştirilen çalışmaların yeni dönemde yapılacak işlerin teminatı olduğunu ifade etti.Hizmetlerin kapsamını insanların, mahallerinin ihtiyaçlarının belirlediğini kaydeden Uysal, ihtiyaçlar üzerine inşa edilen hizmetlerin ilçeye en kapsayıcı şekilde ulaştırılmasının temel amaçları olduğunu aktardı.