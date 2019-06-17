Muratpaşa'dan kısa kısa

Muratpaşa Belediyesince, farklı şehirlerden 18 okulun katılımıyla Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi, bale okulları ve stüdyoların katıldığı festivalde, 6-22 yaş baletler ve balerinler 50 gösteri sundu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale İstanbul, İzmir, Bursa, Bodrum ve Antalya'dan bale okulları, stüdyolarıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı öğrencileri katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin önemli bir hedefi olduğunu aktardı.

Kreşlerden yıl sonu şenliği

Muratpaşa Belediyesince 5 kreşten öğrencilerin katılımıyla dönem sonu şenliği gerçekleştirildi.

Çocuklar ve ailelerinin birlikte katıldığı etkinlikte, çuval ve yumurta taşıma yarışması yapıldı.

Falez Park'ta düzenlenen yıl sonu şenliğine Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bu yıl 560 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği ve 170'inin okul öncesi eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğu kreşlerin yıl sonu şenliğinde, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Çocuklar, parkta kurulan şişme oyun alanında keyifli dakikalar yaşarken aileler de çuval ve yumurta taşıma yarışmasına katıldı.

Kaynak: AA