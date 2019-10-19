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Muratpaşa'dan kısa kısa

Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için saksı atölyesi kuruldu.

19.10.2019 18:04Muratpaşa'dan kısa kısa
Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için saksı atölyesi kuruldu.
Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, haftada iki gün farklı engel gruplarına ve otizmli çocuklara yönelik gerçekleştirilen atölyede, özel çocuklar hazırlanan kalıplar yardımıyla betondan küçük saksılar hazırladı.
Kendi yaptıkları saksılara istedikleri şekilleri çizen özel çocuklar, son olarak kaktüs gibi küçük alanlarda yetişebilen çiçekleri dikti.
Engelsiz Kafe'de onlarca çiçeğini dikili olduğu saksılardan bir köşe oluşturuldu.
Muratpaşa Belediyesi bahçe bitkileri satacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki ve fidan üretim tesisinde incelemede bulundu.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Uysal, tesisin geniş imkanlara sahip olduğunu sipariş üzerine üretime başlayacaklarını ifade etti.
Uysal, esnaf ve büyük bahçeleri olan vatandaşların istekleri halinde, sikas, kamkat, turunç gibi belli bir iktisadi değeri olan üretim taleplerini karşılayacaklarını aktardı.

Muratpaşa, Güncel

Kaynak: AA

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