Muratpaşa'dan Toplu Açılış Töreni

02 Aralık 2018 Pazar 11:46



02 Aralık 2018 Pazar 11:46

Muratpaşa Belediyesi, 6 mahallede 12 bin 210 metrekare genişliğindeki 7 parkını, 5 Aralık Çarşamba günün düzenleyeceği törenle hizmete açıyor. Açılış töreni Kızılarık Mahallesi'nde bulunan Hakim Rauf Bey Parkı'ndan yapılacak.Muratpaşa Belediyesi, yapımı tamamlanan Kızıltoprak, Kızılarık, Muratpaşa, Güvenlik, Meltem ve Güzeloba Mahalleleri'nde 7 parkını Çarşamba günü düzenleyeceği toplu açılış töreniyle hizmete alıyor.İlçede son 5 yıl içinde yapılan yatırımlar, hizmete sunulan kent parklarıyla aktif kullanılan yeşil alan genişliğini 1 milyon 602 bin 126 metrekareye ulaştıran Muratpaşa Belediyesi, açılacak yeni parklarla bu sayısı 1 milyon 614 bin 336 metrekareye taşıyacak.Toplu açılışı töreninin gerçekleştirileceği Hakim Rauf Bey Parkı, Kızılarık Mahallesi'nde Köroğlu Bulvarı üzerinde bulunuyor. İçinde çocuk oyun grubunun da yer aldığı park 2 bin 500 metrekare genişliğe sahip. Açılışı yapılacak bir diğer park ise Kızıltoprak Mahallesi'nde yer alıyor. 997 Sokak üzerinde bulunan park alanını 730 metrekare genişliğe sahip. Muratpaşa Mahallesi'nin 13'üncü parkı olarak hizmete açılacak 599 Sokak üzerinde bulunan park alanının genişliği ise 550 metrekare.Törende 3 bin 500 metrekare genişliğiyle Güvenlik Mahallesi'nin en büyük park alanın da hizmete açılacak. 279 – 280 sokaklar arasında bulunan park, mahallenin 10'uncu parkı olacak. Meltem Mahallesi'nde eski balık pazarının yan tarafında bulunan 1800 metrekare genişliğe sahip ve içinde çocuk oyun grubu ve fitness alanını bulunan park da toplu açılış töreninde açılışı gerçekleştirilecek.Muratpaşa Belediyesi'nin toplu açılış töreninde Güzeloba Mahallesi'nden ise 2 park hizmete açılacak. Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde 1200 metrekare ve eski Ofo Otel yanında 2 bin 130 metrekare genişliğe sahip 2 park alanı hizmete açılacak. - ANTALYA