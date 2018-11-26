Muratpaşa, 'Dostluk Kupası'na Ev Sahipliği Yaptı

Muratpaşa
Belediyesi, Türkiye
Cimnastik Federasyonu yarışma takvimi içinde yer alan ve 118 sporcunun katıldığı Ritmik Cimnastik Küçükler Dostluk Kupası'na ev sahipliği yaptı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu yarışma takvimi içinde yer alan Ritmik Cimnastik Küçükler Dostluk Kupası, 23 - 25 Kasım tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Süleyman Evcilmen
Spor Salonu'nda yapıldı. İstanbul
, Ankara
, İzmir
ve Antalya
başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 118 sporcunun katıldığı şampiyonda birinciliği Hatice Gökçe
Emir ve Nil Eda Arıcan paylaştı. Muratpaşa Belediyespor ise Selin Soyubelli, İlay Temel, Janissa Hancıoğlu ve Ela Öztürk olmak üzere 4 sporcuyla şampiyonaya katıldı. - ANTALYA
Türkiye,Muratpaşa
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:22