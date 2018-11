Muratpaşa Eğitim Her Anında Her Alanında

23 Kasım 2018 Cuma 12:27



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kreşlerden başlayıp eğitimin her kademesinde ve her alanında hizmet sunan bir yapıya ulaştıklarını söyledi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bugün sayıları 5'e çıkan kreş ve gündüz bakım evleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 mahallede bulunan destek eğitim merkezi, lise öğrencilerine yönelik, Muratpaşa Gençlik Merkezi (MURGEM), ODTÜ Gençlik Parkı, yurt ve eğitim yardımı imkanlarıyla eğitimin her alanında var olmaya çalıştıklarını söyledi. Bununla birlikte Antalya'nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park projesinin de çocukların eğitimlerini destekleyici bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak belki boyumuzu ve haddimizi aşan ama aşmak da isteyen sorumluluklar üstleniyoruz" dedi.Farklı Mahallerde 5 kreşMuratpaşa Belediyesi, bugün sayıları 5'e çıkan kreş ve gündüz bakımevleri, tek ebeveynli ailelerin, şehit ve gazi ailelerinin çocukları başta olmak üzere 36-72 ay arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim hizmeti veriyor. Başkan Uysal, göreve geldiğinde sadece Çağlayan Mahallesi'nde 100 öğrenci kapasiteli Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne sahip olan Muratpaşa Belediyesi, 6 Kasım 2014'te Dutlubahçe, 22 Nisan 2015'te sanat, bilim, okuma-yazmaya hazırlık, hayal dünyası ve hareket merkezi gibi 6 atölyeye sahip Ermenek Mahallesi Türkan Saylan kreşlerini hizmete açtı. 18 Ağustos 2015'ta 140 öğrenci kapasiteli Konuksever Adalya Vakfı Şube Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete alındı. 27 Mart 2018 ise Bayındır - Soğuksu mahallerine hizmet veren Münir Özkul Kreşi faaliyete geçti. Muratpaşa Belediyesi ayrıca Sedir Mahallesi'nde bulunan kapalı Pazar yerine ise çocuklar için bir oyun evi kurdu. Pazar alışverişine gelen annelerin çocuklarına yönelik açılan oyun evini bugüne kadar binin üzerinde çocuk kullandı.Üç eğitim destek merkeziMuratpaşa Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim merkezleri bugün 3 mahallede, Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallerinde hizmet veriyor. Öğrencileri liselere geçiş sınavlarına hazırlamalarının yanı sıra tiyatro, gitar, modern dans, halk oyunları, satranç ve spor gibi programlarla da kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen merkezde çocukların 3 boyutlu yazıcılar, elektronik devreler, bilgisayar programlarıyla çalışıp uygulamalar, oyunlar tasarladığı, devreleri birleştirip robotlar yaptığı yeni nesil eğitim sistemi uygulamaları da yapıldı. Tamamen ücretsiz olan destek eğitim merkezlerinden 2018 - 2019 eğitim yılında 638 öğrenci yararlanırken merkezlerde 24 öğretmen görev alıyor.MURGEM'de başarı gelenekMuratpaşa'nın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için eğitim alanında en kapsamlı çalışmasını ise Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan MURGEM oluşturuyor. 2015 - 2016 eğitim yılında kapılarını açan MURGEM'den bugüne kadar 3674 lise öğrencisi yararlandı. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüzde 98.5'lik bir başarıyı yakalayan MURGEM'de 27 öğretmen görev alıyor. Merkeze bu eğitim yılında ise 801 öğrenci devam ediyor.Yurt ve burs imkanlarıMuratpaşa Belediyesi, tüm bu çalışmalarla birlikte Balbey ve Kızıltoprak Mahallerinde bulunan gençlik evleriyle kız öğrencilere yurt imkanı da sunuyor. 2015 yılında faaliyete gençlik evlerinden bugüne kadar bin 102 öğrenci yararlanırken Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan farklı şehirlerdeki üniversiteleri kazanan öğrencilere de hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hem de Adalya Vakfı aracığıyla eğitim yardımında da bulunuyor. - ANTALYA