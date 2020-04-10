Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, hastaneleri, kamu kurumları ve iş merkezleriyle kentin yaşam merkezi olan ilçede kapı kapı maske dağıtımı devam ediyor.

10.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:14
Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi
Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi'nin, hastaneleri, kamu kurumları ve iş merkezleriyle kentin yaşam merkezi olan ilçede kapı kapı maske dağıtımı devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır ilçede sokak sokak maske dağıtımı yapan ekipler, kent sakinlerinin "Evde kal" çağrısına uyduğunu dile getirdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı maske dağıtımı devam ediyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen ve içinde maskenin nasıl kullanılacağını anlatan kılavuzla birlikte üçerli paketlenen maskeler, belediyenin 250 kişilik dağıtım ekibiyle ev ev dağıtılıyor. Günün ilk saatleriyle birlikte dağıtımın yapılacağı mahallere gelen ekipler, özel koruyucu kıyafetlerini giyiyor, maskeleri ve eldivenlerini takip her apartmana tek tek giriyor.

Maske paketleri, evlerin kapı kollarına asılırken daha sonra kapı zilleri çalınıp Muratpaşalılar maskelerinin bırakıldığından haberdar ediliyor. Dağıtımı yapılan her apartman ayrıca "Evde kal" çağrısının yapıldığı yapıştırmalarla da işaretleniyor.

Muratpaşa evinde

Muratpaşa'da dağıtım ekipleri son olarak Şirinyalı Mahallesi'ndeydi. Antalya'nın eğlence mekanları, kafeleri ve falez bandında yer alan kent parklarıyla günün 24 saatinin canlı yaşandığı mahallede sakinlik ve sessizlik vardı. Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde restoranlar ve kafeler kepenklerini indirirken her gün binlerce kişinin sabah sporuna çıktığı kent parkı da alınan önlemler çerçevesinde giriş ve çıkışa kapatıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Muratpaşa'nın Antalya'nın etkileşim alanı olduğuna dikkat çekerek "Evde kal" çağrısını yineledi. "Ama dışarı çıkmak zorundaysak maskemizi de takalım" diyen Başkan Uysal, "Birbirimizi bu salgından korumanın en etkili yolu maske kullanımı. En güvenli yol. Bunun için biz de her komşumuza bir maske ulaştırıyoruz. Dağıtımını yaptığımız maskeler yıkanabilir özelliktedir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Güncel ››Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Lüleburgaz'da "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı - Haber 15:06: Hurdacı, cezasının iptal edildiğini Elazığ Valisi Kaldırım'dan öğrendi - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 15:05: Sinop il özel idaresi köylere 5 bin adet maske gönderdi - Haber 15:04: Ayvalık'ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler