Muratpaşa İki Mahallede Birden Çalışıyor

Kaynak: İHA

Muratpaşa'da 5 yıl içinde 265 kilometre uzunluğunda cadde ve sokakta yenilime çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, asfalt çalışmalarını şimdi iki mahallede birden yürütüyor.Muratpaşa'da yenileme çalışmaları kapsamında, doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve yüksek hızlı internet gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallerde önce eski asfalt tamamen kazındı. Ardından mahallerde cadde ve sokaklar sıcak asfaltla yeniden kaplandı.Bu kapsamda Bahçelievler, Bayındır, Deniz, Güvenlik, Memurevleri, Meltem, Sedir, Soğuksu, Varlık, Yenigün ve Yıldız Mahallelerinin tamamında cadde ve sokaklar, asfalttan kaldırıma, engelli geçişlerine kadar yenilendi. Muratpaşa Belediyesi, 5 yıl içinde, 265 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştirdi.Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şimdi Kızılarık ve Konuksever Mahallelerinde aynı anda çalışıyor. Kızılarık Mahallesi'nde devam eden çalışmalar 11 kilometre uzunluğunda 23 sokağı kapsıyor. Konuksever Mahallesi'nde ise, 13 ayrı sokakta yenileme çalışması gerçekleştirilecek. 5 kilometre 185 metre uzunluğundaki sokakların yenilenmesinde 8 bin 430 ton sıcak asfalt kullanılacak.Başkan Uysal, Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceklerini belirterek, "5 yıl içinde Muratpaşa'mızın yüzde 70'inin cadde ve sokakları, Avrupa standartları neyi işaret ediyorsa o şekilde yenilendi. 'Cadde ve sokaklarına girdiğiniz anda Muratpaşa'da olduğunuzu hissedeceksiniz' demiştik, bunu gerçekleştirdik. Sokaklarının asfaltı, kaldırımları ve kaldırımlardaki engelli şeridi ve turunç ağaçlarıyla Muratpaşa'mızın bir farkı olmalıydı. Şimdi var" diye konuştu. - ANTALYA