Haberler » Spor » Muratpaşa kadın hentbol genç takımı ilk maçında galip - Spor

Muratpaşa kadın hentbol genç takımı ilk maçında galip

Muratpaşa Belediyespor'un gençleri Sivas'ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ilk maçta Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi.

21.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:52Muratpaşa kadın hentbol genç takımı ilk maçında galip
Belediyespor'un gençleri 'ta başlayan Hentbol Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ilk maçta Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi. Maçtan 44-12 galip ayrılan genç takımda hedef Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal desteğiyle son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor'un gençleri, Türkiye şampiyonluğu için Sivas'ta sahaya çıktı. 21 takımın katıldığı şampiyonada B grubunda mücadele eden Muratpaşa'nın genç takımı ilk maçında Trabzon Ortahisar'la karşılaştı. Sahadan 44-12'lik net bir skorla ayrılan Muratpaşa'nın genç melekleri, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Yalıkavak Kulübü ve Kastamonu Belediyesi maçlarıyla grubu tamamlayacak.

Muratpaşa Belediyespor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek. Şampiyonada yarı final maçları Perşembe – Cuma günü oynanacak. Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda final maçı Cuma günü Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşecek. - ANTALYA

Muratpaşa, Sivas, Genç, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:52  Medipol Başakşehir
16:50  Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Açıklaması
16:48  PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası
16:47  Çaykur Rizespor Ivanildo Fernandes ve Andrii Boriachuk ile sözleşme imzaladı
16:47  Göztepe, yeni transferi Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor
21.01.2020 16:53:24