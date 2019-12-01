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Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci

Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü 32-27 mağlup etti.

01.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:19Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci
Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Kulübü'nü 32-27 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol 8. Hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübünü 32-27 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 16 - 8 Muratpaşa Belediyesi'nin üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri sahadan 32-27 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle Muratpaşa Belediyespor ligde dördüncü sıraya yükseldi. - ANTALYA

Görele Belediyesi, Muratpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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